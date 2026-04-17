В Геленджике открыли первый в мире Винный город

Винный город "Белый мыс" открылся в Геленджике. "Белый мыс" станет первым подобным проектом не только в России, но и в мире.

В Геленджике запустился первый в России и в мире эногастрономический кластер Винный город "Белый мыс".

"Когда у проектов нет аналогов в мире, это всегда сложно, с одной стороны, с другой стороны - всегда интересно… С завтрашнего дня мы начинаем принимать гостей"

– глава проекта Дмитрий Левицкий

"Белый мыс" представляет собой городское пространство площадью свыше 42 тыс кв м, которое соединяет в себе музей вина Льва Голицына, энотеку с самой обширной коллекцией российского вина, тематические рестораны, экспоцентр, а также ЗАГС.

Дизайн проекта также заслуживает внимания. Как ранее отмечал Левицкий, город создан в стиле биотек, смысловым ядром которого является имитация форм природы. "Белый мыс" лишен прямых углов, а здания словно стекают с горы.

Также на территории пространства начнет работать Академия вина и Испытательно-лабораторный центр, передает РИА Новости.