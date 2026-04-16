Вестник Кавказа

В Геленджике откроют более 70 пляжей к 1 июня

© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 70 пляжей откроются для отдыхающих в Геленджике к 1 июня. При этом санитарные службы гарантируют чистоту и безопасность местной акватории.

Власти Геленджика планируют полностью завершить подготовку туристической инфраструктуры и открыть 73 пляжа к 1 июня. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Алексея Богодистова.

"К 1 июня на курорте откроются 73 организованных пляжа. Вся инфраструктура к этому времени будет полностью готова. Качество морской воды Роспотребнадзор отслеживает по всей акватории от Архипо-Осиповки до Кабардинки"

- Алексей Богодистов

Глава города добавил, что за чистотой моря на курорте внимательно следят с помощью 22 точек мониторинга, большая часть которых находится прямо в Геленджикской бухте.

Он также напомнил, что в прошлом году специалисты проверили 5 тыс проб воды и песка, и все они оказались абсолютно безопасными для отдыхающих.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.