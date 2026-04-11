Курорты Анапы возвращают былую популярность

Нынешним летом курортная Анапа снова будет в тренде у российских туристов – бронирования на лето 2026 года уже выросло более чем в два раза, а город-курорт вошел в топ-10 популярных направлений, говорится в исследовании платформы Bronevik.com.

"Только на Санкт-Петербург приходится 18% всех ранних бронирований по стране, в то время как доля Москвы составляет 14%. В топ направлений по раннему спросу входят курорты Черноморского побережья - Адлер и Сочи, Анапа, Геленджик и Сириус и столицы ряда регионов - Казань, Нижний Новгород и Калининград"

Интересна динамика роста спроса на курортный отдых: здесь лидирует Анапа, спрос на пляжи которой вырос за год в 2,2 раза, Геленджик (37%), Адлер (10%), Сириус (2%). А вот популярность Сочи упала на 5%, передает ТАСС.

Ранние бронирования – очень важный показатель, отражающий планирование поездок с длительным сроком проживания, в том числе полноценных отпусков. Он традиционно дополняется более короткими бронированиями - поездками в соседние регионы и путешествиями выходного дня, добавили в компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что в этом году, несмотря на открытие пляжей, турпоток в Анапу не восстановится, полностью спрос может восстановиться через один-два года, считают в "Мультитур".

Пока сроки открытия пляжей не названы и ажиотажного спроса на Анапу нет. Многие туристы уже купили путевки на другие курорты, кто-то, желая перестраховаться, подождет с поездкой в Анапу еще год. В этом году отели курорта продолжают предлагать скидки, порой до 50%.