Вестник Кавказа

Кондратьев: все пляжи Краснодарского края будут открыты к лету

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Губернатор Краснодарского края сообщил президенту РФ о том, что к началу курортного сезона пляжи региона все будут доступны для отдыхающих.

Ожидается, что все пляжи Краснодарского края будут открыты к началу высокого сезона, такое заявление сделал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, о чем проинформировала кремлевская пресс-служба.

Владимир Путин обсудил с Кондратьевым предстоящий летний сезон и открытие пляжей региона, которые были частично ограничены для купания  в связи с разливом мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Губернатор рассказал президенту о мерах ликвидации последствий техногенной катастрофы и отметил, что Анапа готовится принять в 2026 году отдыхающих в полном объеме.

"По заключению Роспотребнадзора, эти пляжи смогут быть использованы"

– Вениамин Кондратьев

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что пляжи Анапы будут частично открыты с 1 июня 2026 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
840 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.