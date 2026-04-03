Кондратьев: все пляжи Краснодарского края будут открыты к лету

Ожидается, что все пляжи Краснодарского края будут открыты к началу высокого сезона, такое заявление сделал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, о чем проинформировала кремлевская пресс-служба.

Владимир Путин обсудил с Кондратьевым предстоящий летний сезон и открытие пляжей региона, которые были частично ограничены для купания в связи с разливом мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Губернатор рассказал президенту о мерах ликвидации последствий техногенной катастрофы и отметил, что Анапа готовится принять в 2026 году отдыхающих в полном объеме.

"По заключению Роспотребнадзора, эти пляжи смогут быть использованы"

– Вениамин Кондратьев

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что пляжи Анапы будут частично открыты с 1 июня 2026 года.