Открытие пляжей Анапы не вызвало всплеск продаж туров на лето

Всплеска продаж туров на лето пока что нет после заявления Роспотребнадзора о возможном открытии пляжей Анапы, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Как отмечают специалисты, в настоящее время бронирование идет активнее, чем весной 2025 года, однако оно все же ниже ожидаемого. По сравнению с прошлым годом показатели продаж выросли на 20 %, до прежних объемов пока далеко.
Это связано с тем, что эта новость пришла с некоторой задержкой, поскольку основной период бронирования приходится на февраль-март, объяснили в РСТ.
"Пока режим ЧС в городе не снят. И открытие пляжей обещают только с 1 июня, но одно дело обещать, а другое - сделать. К сожалению, гости курорта не всегда доверяют предварительной информации, поэтому после объявления о пляжах у нас не случилось резкого роста бронирований"
– РСТ
Однако, специалисты все же отмечают положительную динамику, хотя не выражают особых надежд на быстрое восстановление Анапы.
Отмечается, что в компании "Мультитур" курорты бронируют активно – по сравнению с прошлым годом в 4-5 раз. Тем не менее, это не общая тенденция, а частные случаи, связанные с привлекательной ценовой политикой конкретных отелей, пояснили в компании.
Сейчас отдыха в Анапе на 10-20% дешевле, чем в Сочи или Геленджике. Цены в настоящее время не поднимаются, поскольку идет наблюдение за уровнем продаж. По-прежнему, самыми популярными остаются отели "все включено", направленные на семейный отдых, а также гостиницы уровня 3-4 "звезды".
"После новостей об открытии пляжей интерес к направлению начал понемногу увеличиваться, однако говорить о всплеске спроса пока рано: люди присматриваются, уточняют детали"
– РСТ
Тем не менее, специалисты подчеркивают, что интерес у туристов к Анапе есть в грядущие майские праздники, некоторые места забронированы до ноября.
Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о скором открытии пляжей на курортах Анапы с 1 июня текущего года. Как уточнили в ведомстве, это возможно при условии строгого соблюдения всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка.