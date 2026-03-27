Открытие пляжей Анапы не вызвало всплеск продаж туров на лето

В Российском союзе туриндустрии заявили о том, что курорты Анапы бронируются активнее, чем год назад, но заявление об открытии анапских пляжей не вызвало ожидаемо сильного скачка продаж.

Всплеска продаж туров на лето пока что нет после заявления Роспотребнадзора о возможном открытии пляжей Анапы, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как отмечают специалисты, в настоящее время бронирование идет активнее, чем весной 2025 года, однако оно все же ниже ожидаемого. По сравнению с прошлым годом показатели продаж выросли на 20 %, до прежних объемов пока далеко.

Это связано с тем, что эта новость пришла с некоторой задержкой, поскольку основной период бронирования приходится на февраль-март, объяснили в РСТ.

"Пока режим ЧС в городе не снят. И открытие пляжей обещают только с 1 июня, но одно дело обещать, а другое - сделать. К сожалению, гости курорта не всегда доверяют предварительной информации, поэтому после объявления о пляжах у нас не случилось резкого роста бронирований"

– РСТ

Однако, специалисты все же отмечают положительную динамику, хотя не выражают особых надежд на быстрое восстановление Анапы.

Отмечается, что в компании "Мультитур" курорты бронируют активно – по сравнению с прошлым годом в 4-5 раз. Тем не менее, это не общая тенденция, а частные случаи, связанные с привлекательной ценовой политикой конкретных отелей, пояснили в компании.

Сейчас отдыха в Анапе на 10-20% дешевле, чем в Сочи или Геленджике. Цены в настоящее время не поднимаются, поскольку идет наблюдение за уровнем продаж. По-прежнему, самыми популярными остаются отели "все включено", направленные на семейный отдых, а также гостиницы уровня 3-4 "звезды".

"После новостей об открытии пляжей интерес к направлению начал понемногу увеличиваться, однако говорить о всплеске спроса пока рано: люди присматриваются, уточняют детали"

– РСТ

Тем не менее, специалисты подчеркивают, что интерес у туристов к Анапе есть в грядущие майские праздники, некоторые места забронированы до ноября.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о скором открытии пляжей на курортах Анапы с 1 июня текущего года. Как уточнили в ведомстве, это возможно при условии строгого соблюдения всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка.