Пляжи Анапы откроют к началу летнего сезона

Эксперты Роспотребнадзора признали безопасными восемь пляжей Анапы после ликвидации последствий крупного разлива мазута, эти зоны отдыха примут туристов уже к 1 июня.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил об очистке береговой линии Анапы от мазута более чем на 90%. По его словам, пробы воды на 8 пляжах уже соответствуют норме, поэтому курортный сезон власти планируют начать без задержек к 1 июня.

"Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня для наших граждан"

- Виталий Савельев

Специалисты Роспотребнадзора подтвердили безопасность пляжей, где вода уже полностью пригодна для купания.

"На сегодняшний день Роспотребнадзор, приняли решение о том, что море соответствует сегодня санитарным требованиям. Это подтверждает и Минприроды, и наша наука"

- Виталий Савельев

Савельев также отметил, что на данный момент с территории пляжей Крыма, Севастополя и Анапы убрано и утилизировано 185 тыс т загрязненного песка и грунта.

Напомним, что масштабное загрязнение произошло в декабре 2024 года, когда в Керченском проливе столкнулись танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В результате аварии топливо выбросило на берег в районе Анапы, пострадали 54 км береговой линии.