Турпоток в Анапу будет восстанавливаться один-два года

Спрос на Анапу может вернуться к прежним показателям через несколько лет, такое мнение выразила гендиректор туроператора "Мультитур" Юлия Высоканова.

По ее оценке, 1-2 года потребуется, чтобы турпоток на курорт восстановился даже после открытия пляжей.

"Открытие пляжей в Анапе, конечно, положительно скажется на продажах – добавит, по разным оценкам, 20-35%, но вряд ли больше. До оборотов 2024 года Анапа в этом году не дотянет, нужно как минимум год-два, чтобы восстановить спрос"

– Высоканова

Она добавила, передает АТОР, что пока сроки открытия пляжей не названы и ажиотажного спроса на Анапу нет. Многие туристы уже купили путевки на другие курорты, кто-то, желая перестраховаться, подождет с поездкой в Анапу еще год. В этом году отели курорта продолжают предлагать скидки, порой до 50%.

"Разумеется, цены динамические, и у объектов с хорошей загрузкой они будут плавно расти по мере заполняемости объектов"

– Высоканова