Вестник Кавказа

Глава Минэкономики обсудит экспорт армянских товаров в Москве

Пробки на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский министр экономики Геворк Папоян совершит одну или несколько поездок в Москву, чтобы обсудить вопрос поставок товаров из Армении в РФ.

Министр экономики Армении Геворк Папоян посетит Россию, чтобы обсудить там возникшие проблемы с экспортом товаров из Армении в РФ. Об этом глава экономического ведомства рассказал сегодня в парламенте.

"В июне и июле планируется одна-две поездки в Россию, где я приму участие в разных мероприятиях и будет обсужден вопрос экспорта армянской продукции"

– Геворк Папоян

Напомним, что в последнее время, а именно с 22 мая, РФ начала вводить ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из Армении. Накануне был установлен запрет на поставки всей подкарантинной продукции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
995 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.