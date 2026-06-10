Глава Минэкономики обсудит экспорт армянских товаров в Москве

Армянский министр экономики Геворк Папоян совершит одну или несколько поездок в Москву, чтобы обсудить вопрос поставок товаров из Армении в РФ.

Министр экономики Армении Геворк Папоян посетит Россию, чтобы обсудить там возникшие проблемы с экспортом товаров из Армении в РФ. Об этом глава экономического ведомства рассказал сегодня в парламенте.

"В июне и июле планируется одна-две поездки в Россию, где я приму участие в разных мероприятиях и будет обсужден вопрос экспорта армянской продукции"

– Геворк Папоян

Напомним, что в последнее время, а именно с 22 мая, РФ начала вводить ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из Армении. Накануне был установлен запрет на поставки всей подкарантинной продукции.