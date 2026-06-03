Режим ЧС введен в четырех поселениях Крымского района из-за прорыва дамбы

Власти Крымского района Краснодарского края объявили чрезвычайную ситуацию в связи с прорывом дамбы на реке Кубань, приведшим к затоплению свыше 4,3 тыс га сельхозземель.
В Краснодарском крае свыше 4,3 тыс га сельхозземель затопило в Крымском районе из-за прорыва дамбы на реке Кубань. Об этом сообщила администрация района.
Режим ЧС действует в Киевском, Южном, Кеслеровском и Троицком поселениях. Под водой оказались различные посевы, включая 1,3 тыс га пшеницы.
Пункт временного размещения на базе школы в хуторе Новотроицком развернули власти из-за угрозы подтопления жилых домов. Жителям рекомендовано подготовить документы.
Ситуация в Краснодарском крае осложняется риском перелива воды на сбросном Афипском канале. В связи с этим режим ЧС также введен в соседнем Славянском районе.