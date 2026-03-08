Росавиция ограничила авиасообщение с Ираном

Росавиация запретила вылеты в аэропорты Ирана с 14 до 24 июня в период с 23.00 до 11.00 по московскому времени.

Российские самолеты не будут летать в воздушные гавани Ирана в течение следующих 10 дней, соответствующее распоряжение дала Росавиция.

Уточняется, что вылеты не будут осуществляться с 14 до 24 июня в период с 23.00 до 11.00 по московскому времени.

"Росавиация выпустила рекомендации (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Ирана. С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 мск, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены"

– пресс-служба Росавиации

Как пояснили в ведомстве, эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Данное решение было принято в соответствии с оценкой всех рисков с учетом соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО), уточнили в официальном сообщении.