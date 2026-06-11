Аракчи заявил о роли Ирана в обеспечении региональной безопасности

Безопасность ближневосточного региона не может строиться на игнорировании Ирана, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Безопасность на Ближнем Востоке не может быть выстроена за счет игнорирования Ирана, такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Об этом он сказал в ходе общения с общественными активистами страны.

"Опыт последней войны показал, что безопасность региона не может строиться на отстранении Ирана или его игнорировании"

— Аббас Аракчи

Он подчеркнул, что региональная стабильность и экономическое развитие в будущем зависят от учета общих интересов всех стран.

Поэтому Аракчи назвал именно это главным условием для заключения предстоящей сделки между Вашингтоном и Тегераном.