Делегация Катара обсудит в Иране разморозку активов и соглашение с США

Делегация Катара прибыла в Иран для обсуждения условий меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник.
По информации телеканала, визит катарских представителей связан с внесением последних изменений в американо-иранский меморандум. Переговорщикам предстоит изучить и урегулировать замечания Тегерана к тексту документа.
Кроме того, делегация Катара обсудит процесс разморозки иранских финансовых средств Тегерана в зарубежных банках.
Ранее об этом также сообщило агентство Reuters. По данным источников агентства, переговорщики из Катара прибыли в Иран в воскресенье утром, чтобы завершить подготовку соглашения по урегулированию конфликта между США и Ираном.