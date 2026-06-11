Делегация Катара обсудит в Иране разморозку активов и соглашение с США

Катарские переговорщики прибыли в Иран для согласования финальных условий меморандума между Вашингтоном и Тегераном, а также для обсуждения разморозки иранских зарубежных счетов.

Делегация Катара прибыла в Иран для обсуждения условий меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник.

По информации телеканала, визит катарских представителей связан с внесением последних изменений в американо-иранский меморандум. Переговорщикам предстоит изучить и урегулировать замечания Тегерана к тексту документа.

Кроме того, делегация Катара обсудит процесс разморозки иранских финансовых средств Тегерана в зарубежных банках.

Ранее об этом также сообщило агентство Reuters. По данным источников агентства, переговорщики из Катара прибыли в Иран в воскресенье утром, чтобы завершить подготовку соглашения по урегулированию конфликта между США и Ираном.