Президент Ирана поздравил Владимира Путина с Днем России

Иранский президент Масуд Пезешкиан поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня.

Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил российского лидера Владимира Путина с праздником День России, передает иранское государственное агентство IRNA.

В поздравительной телеграмме иранский президент выразил уверенность в том, что российско-иранское стратегическое партнерство, реализованное в последний год во многих сферах на уровне региона и международном, будет развиваться за счет совместных усилий по всем направлениям на благо народов обеих стран.

Напомним, изначально праздник назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Он был создан указом президента России Бориса Ельцина в 1994 году. С 2002 года он получил название День России.