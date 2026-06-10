Кобахидзе: иностранные инвестиции в Грузию выросли почти на 50%

Премьер-министр Грузии сообщил, что грузинское правительство будет укреплять экономический имидж страны и рассказал о росте иностранных инвестиций в экономику.

В Грузии в начале 2026 года наблюдается рост прямых иностранных инвестиций почти на 50%, что сигнализирует о правильной политике правительства страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

"В нашу страну приходят очень крупные инвесторы, и за последние месяцы таких случаев было немало… В будущем мы будем прилагать все усилия для дальнейшего укрепления экономического имиджа нашей страны и будем очень активно работать с инвесторами"

– Ираклий Кобахидзе

Он добавил, что интерес инвесторов к Грузии постоянно растет, увеличение инвестиций в страну почти на 50% указывает на правильную экономическую политику грузинского правительства.

В январе-марте 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в Грузию увеличился, по предварительной оценке Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", на 47,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, инвестиции достигли $271,2 млн. По данным "Сакстата", рост инвестиций в начале текущего года связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств. Чаще всего иностранные компании в Грузии инвестируют в такие сферы, как финансовая и страховая деятельность, недвижимость, информация и коммуникация.