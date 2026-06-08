Объем иностранных инвестиций в Грузию превысил $270 млн

В 2026 году объем прямых иностранных инвестиций в Грузию вырос на 47,7% и составил $271,2 млн. Основные средства поступили из Азербайджана, Германии, России и Японии.

В I квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в Грузию вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $271,2 млн. Об этом сообщила Национальная служба статистики Сакстат.

Рост общего объема инвестиций связан с увеличением акционерного капитала на 178,4% — до $101,6 млн, а также долговых обязательств, которые составили $23,8 млн. При этом реинвестиции сократились на 4,7% и составили $145,8 млн.

Главными отраслями для вложения средств в этот период стали финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также информация и коммуникация. Инвестиции поступали из Азербайджана, Маршалловых Островов, Германии, России, Мальты, Японии и Китая.

Согласно новой экономической программе правительства, Грузия планирует изменить политику привлечения иностранных инвестиций. Власти намерены принять новый Закон о предпринимателях для сближения корпоративного права страны с законодательством ЕС и постепенно отказаться от государственного участия в секторах экономики, способных развиваться самостоятельно.