Вестник Кавказа

Грузия вошла в десятку стран Европы по уровню прозрачности правительств

Грузия вошла в десятку стран Европы по уровню прозрачности правительств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия вошла в десятку стран Европы по уровню прозрачности власти. Ираклий Кобахидзе назвал это следствием эффективности политики, проводимой Тбилиси.

Функционирование институтов власти в Грузии получило высокую международную оценку. Так, страна вошла в десятку лучших в Европе по уровню прозрачности правительства. Рейтинг подготовлен Институтом государственного управления Чендлера.

Позиция страны в мире по показателю прозрачности власти также высокая – 14-е место. Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что это является свидетельством эффективности политики.  

"По всем объективным оценкам Грузия является абсолютным лидером, прежде всего среди стран-кандидатов. Кроме того, вы знаете, что во многих международных рейтингах мы опережаем не одну страну-члена Евросоюза"

– Ираклий Кобахидзе 

Кобахидзе подчеркнул, что успехи страны в мировых рейтингах являются также свидетельством достижений в сфере экономики и развитии демократических институтов.

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