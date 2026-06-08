Грузия вошла в десятку стран Европы по уровню прозрачности правительств

Функционирование институтов власти в Грузии получило высокую международную оценку. Так, страна вошла в десятку лучших в Европе по уровню прозрачности правительства. Рейтинг подготовлен Институтом государственного управления Чендлера.
Позиция страны в мире по показателю прозрачности власти также высокая – 14-е место. Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что это является свидетельством эффективности политики.
"По всем объективным оценкам Грузия является абсолютным лидером, прежде всего среди стран-кандидатов. Кроме того, вы знаете, что во многих международных рейтингах мы опережаем не одну страну-члена Евросоюза"
– Ираклий Кобахидзе
Кобахидзе подчеркнул, что успехи страны в мировых рейтингах являются также свидетельством достижений в сфере экономики и развитии демократических институтов.