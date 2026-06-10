Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с Днем России-2026

Президент Азербайджана поздравил президента РФ с праздником – Днем России. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в русле стратегического партнерства и союзничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту России Владимиру Путину поздравительное письмо по случаю Дня России.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице вcех россиян с государственным праздником – Днем России"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер отметил, что отношения между Баку и Москвой основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимоуважения, связывающих наши народы на протяжении веков.

"С удовлетворением констатирую активное продвижение двустороннего торгово-экономического взаимодействия, расширение межрегиональных и культурно-гуманитарных связей"

– Ильхам Алиев

Он выразил уверенность, что совместные усилия будут и далее способствовать развитию и укреплению азербайджано-российских отношений и многопланового двустороннего сотрудничества в русле стратегического партнерства и союзничества на благо двух дружественных народов и стран.

Также Ильхам Алиев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов, а российским гражданам благополучия и процветания.