Авиасалон МАКС в 2026 году отменен

Правительство России исключило из перечня планируемых на 2026 год выставок салон МАКС и "Гидроавиасалон". Последний перенесли на 2027 год, его проведут в Геленджике.

Международный авиационно-космический салон "МАКС-2026" не состоится, мероприятие отменено, следует из распоряжения российского правительства.

"В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году, утвержденном указанным распоряжением, позиции, касающиеся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2026" и Международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон-2026", исключить"

– распоряжение правительства РФ

В 2027 году планируется провести "Гидроавиасалон", он будет проходить в Геленджике. В Казани в мае-июне будущего года состоится Международный салон вертолетной техники и авиационных систем.

Отметим, что очно салон "МАКС" проводился в последний раз в июле 2021 года в Жуковском. В 2024 году был реализован онлайн-проект МАКСа.