Авиасалон МАКС переносится на 2026 год

Проведение авиасалона МАКС в 2025 году отменяется, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, событие состоится в следующем году.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2025 году в подмосковном Жуковском – он переносится на будущий год. Такое заявление сделал глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Сами понимаете, какое сейчас время"

– Сергей Чемезов

Напомним, накануне о том, что МАКСа в этом году не будет, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Стоит отметить, что авиасалон МАКС организуется раз в два года. В 2023 году он должен был пройти 25-30 июля, но в июне стало известно, что он перенесен на 2024 год. В 2024 году МАКС также перенесли, уже на 2025 год.