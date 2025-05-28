США запустили процесс отмены санкций против главы Ростеха

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов скоро может быть выведен из-под действия американских санкций, соответствующее заявление сделал он сам.
Прежде всего Чемезов уточнил, что пока санкции против него не отменены. Однако Вашингтон проявляет инициативу по их аннулированию.
"Они хотели бы с нами общаться, но поскольку я под санкциями, корпорация под санкциями, естественно, не имеют права, это уголовно наказуемо"
– Сергей Чемезов
Поэтому, объяснил глава Ростеха, американская сторона выдвинула соответствующее предложение.
"Первоначально будет, наверное, какой-то период небольшой"
– Чемезов
Дальнейшее развитие событий, уточнил он, уже будет зависеть от того, как удастся наладить бизнес-связи и как будет продвигаться сотрудничество Ростеха с американской стороной, передает телеканал "Звезда".