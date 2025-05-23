Вестник Кавказа

Трамп пока не принял окончательного решения по санкциям против РФ – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Politico: президент США Трамп пока не принял решение по санкциям против России.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, лидер США Дональд Трамп пока не принял окончательное решение по санкциям против РФ. 

"Трампу еще предстоит решить, вводить ли дополнительные санкции против Москвы"

– Politico

Как пишет издание со ссылкой на одного из госслужащих, Кремль близок к ухудшению отношений с новой администрацией в Вашингтоне, а Трамп может потерять терпение и выйти из переговоров по урегулированию украинского кризиса через 4-6 недель. Это может обернуться усилением санкций со стороны США.

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