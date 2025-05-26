Трамп готовит соглашения с РФ и Китаем о сферах влияния – СМИ

NYT: Дональд Трамп может готовить соглашения с РФ и Китаем о разделе сфер влияния в мире.

Лидер США Дональд Трамп якобы разрабатывает соглашения с Россией и Китаем о разграничении геополитических сфер влияния, сообщает The New York Times (NYT).

Согласно позиции аналитиков издания, администрация в Вашингтоне стремится к новой политической архитектуре, согласно которой США, РФ и Китай будут основными доминантами в тех или иных частях света.

В качестве аргумента аналитики приводят громкие высказывания Трампа с претензиями на Гренландию, Панамский канал и Канаду. В то же время Вашингтон может признать за РФ новые территории.

Однако часть госслужащих времен первого срока Трампа отрицают какие-либо стратегические проекты у новой администрации в Вашингтоне.