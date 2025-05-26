Вестник Кавказа

Трамп готовит соглашения с РФ и Китаем о сферах влияния – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
NYT: Дональд Трамп может готовить соглашения с РФ и Китаем о разделе сфер влияния в мире.

Лидер США Дональд Трамп якобы разрабатывает соглашения с Россией и Китаем о разграничении геополитических сфер влияния, сообщает The New York Times (NYT). 

Согласно позиции аналитиков издания, администрация в Вашингтоне стремится к новой политической архитектуре, согласно которой США, РФ и Китай будут основными доминантами в тех или иных частях света.   

В качестве аргумента аналитики приводят громкие высказывания Трампа с претензиями на Гренландию, Панамский канал и Канаду. В то же время Вашингтон может признать за РФ новые территории. 

Однако часть госслужащих времен первого срока Трампа отрицают какие-либо стратегические проекты у новой администрации в Вашингтоне.

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