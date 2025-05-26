Трамп передал желание ЕС начать переговоры по пошлинам

Евросоюз захотел начать переговоры с США по торговым пошлинам, заявил Дональд Трамп. Он назвал это позитивным событием.

Власти ЕС попросили США в скором времени провести переговоры по вопросам заключения торгового соглашения, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я был чрезвычайно доволен установлением 50-процентного тарифа для Евросоюза, особенно учитывая, что они "медленно шли" (мягко говоря!) на наши с ними переговоры. Меня только что проинформировали о том, что Евросоюз позвонил, чтобы быстро согласовать дату встречи"

- Дональд Трамп

Он назвал это позитивным событием и выразил надежду, что они, как и Китай, откроют европейские страны для торговли с США. По словам Трампа, и Пекин, и Брюссель будут счастливы и успешны, если сделают это.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует ускорить торговые переговоры с США, чтобы избежать торговых пошлин в размере 50%.

Напомним, что Институт экономики Германии подсчитал, сколько страна потеряет при введении 50% пошлин Трампа. По его данным, ущерб экономике ФРГ достигнет 200 млрд евро.