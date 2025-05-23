Введение пошлин Трампа для Евросоюза отложено до 9 июля

Президент США провел телефонный разговор с главой ЕК, было принято решение отсрочить до 9 июля введение пошлин 50% на европейский экспорт.

Американский лидер Дональд Трамп после беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился отложить введение торговых пошлин в размерен 50% на экспорт стран Евросоюза более чем на месяц.

"Сегодня мне позвонила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, попросив продление дедлайна введения 50-процентных торговых пошлин с Европейским союзом с 1 июня. Я согласился на продление до 9 июля 2025 года"

– Трамп

Он отметил, что европейская сторона заверила его в скором начале "серьезных переговоров" для достижения торговой сделки.

После беседы фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов продвигаться в торговых переговорах быстро и решительно.

Ранее в ЕК отметили, что в настоящее время действует приостановка части пошлин на европейский экспорт: 70% экспорта облагается пошлинами 10-25%.