Вестник Кавказа

Германия потеряет 200 млрд евро из-за пошлин Трампа

Германия потеряет 200 млрд евро из-за пошлин Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Если президент США Трамп введет 50% пошлины против ЕС, то ущерб экономике Германии достигнет 200 млрд евро. В стране также снизился бы ВПП на 0,1%.

Германия может потерять 200 млрд евро до завершения второго президентского срока Дональда Трампа в конце 2028 года, если тот выполнит угрозы и введен 50% пошлины в отношении ЕС, согласно расчетам Института экономики Германии (IW).

"Если до конца администрации Трампа на продукцию ЕС будут действовать пошлины в 50%, это обойдется немецкой экономике примерно в 200 миллиардов евро к концу 2028 года. ВВП Германии в этом году снизился бы на 0,1%, затем ущерб был бы значительно выше"

- расчет Института экономики Германии

Ущерб может возрасти до 250 млрд евро в случае, если ЕС введет ответные пошлины. При этом, по данным института, США тоже пострадают от пошлин, так как имеют зависимость от импорта некоторых товаров из ФРГ.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не рассчитывает на торговое соглашение с Евросоюзом и готов ввести 50% пошлины. Он передал, что европейские компании могут перенести производство в США, чтобы снизить ущерб от тарифов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
545 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.