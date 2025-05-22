Германия потеряет 200 млрд евро из-за пошлин Трампа

Если президент США Трамп введет 50% пошлины против ЕС, то ущерб экономике Германии достигнет 200 млрд евро. В стране также снизился бы ВПП на 0,1%.

Германия может потерять 200 млрд евро до завершения второго президентского срока Дональда Трампа в конце 2028 года, если тот выполнит угрозы и введен 50% пошлины в отношении ЕС, согласно расчетам Института экономики Германии (IW).

"Если до конца администрации Трампа на продукцию ЕС будут действовать пошлины в 50%, это обойдется немецкой экономике примерно в 200 миллиардов евро к концу 2028 года. ВВП Германии в этом году снизился бы на 0,1%, затем ущерб был бы значительно выше"

- расчет Института экономики Германии

Ущерб может возрасти до 250 млрд евро в случае, если ЕС введет ответные пошлины. При этом, по данным института, США тоже пострадают от пошлин, так как имеют зависимость от импорта некоторых товаров из ФРГ.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не рассчитывает на торговое соглашение с Евросоюзом и готов ввести 50% пошлины. Он передал, что европейские компании могут перенести производство в США, чтобы снизить ущерб от тарифов.