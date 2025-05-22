Трамп заявил, что не будет заключать соглашение с ЕС по пошлинам

Власти США не намерены согласовывать особые условия с Евросоюзом и намерены реализовать план тарифов в 50% на европейский импорт.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом не рассчитывает на торговое соглашение с Евросоюзом. По словам Трампа, Вашингтон введет пошлины в 50% против ЕС.

"Мы не стремимся заключить соглашение. Мы просто вводим пошлины в 50%. По сути, это и есть наша сделка"

– Дональд Трамп

Лидер Соединенных Штатов отметил, что европейские компании могут перенести производство в США, что позволит избежать тарифов.

"Если кто-то из них захочет построить у нас завод, то да, мы можем поговорить насчет некоторой отсрочки"

– Дональд Трамп

Ранее Вашингтон дал отсрочку на 90 дней для достижения договоренностей с США. Для тех стран, которые не заключат соглашения с Белым домом, будут действовать стандартные тарифы.