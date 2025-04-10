Трамп пригрозил Apple пошлинами

Президент США Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в 25%, если она откажется перенести производство в Штаты. После этого акции компании упали на 4%.

Президент США Дональд Трамп, пригрозив 25% пошлинами, потребовал от американской компании Apple перенести производство из других стан в США.

"Я уже давно проинформировал (гендиректора Apple) Тима Кука, что iPhone, которые будут продаваться на территории США, должны производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо еще. Если это не будет так, Apple должна будет уплатить Соединенным Штатам пошлину в размере не менее 25%"

- Дональд Трамп

Сейчас на Индию приходится около 18% мирового производства iPhone, доля Китая в их выпуске составляет более 75%.

После угрозы Дональда Трампа акции компании Apple обвалились на 4%. Согласно графику, котировки Apple опустились с $201 до $193 менее чем за 10 минут.

Ранее издание Bloomberg писало, что если Apple перенесет производство в США, то iPhone может подорожать на 90% и больше. На это повлияют не только повышенные пошлины на закупку деталей, но и более высокие заработные платы для сотрудников в Штатах.