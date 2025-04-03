Как торговая война США и Китая повлияет на iPhone?

Если компания Apple перенесет свое производство в Штаты, то iPhone может подорожать на 90% и больше, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America.
Эксперты банка предполагают, что на стоимость смартфонов могут повлиять не только высокие пошлины на закупку деталей, но и большой заработные платы в Штатах.
По мнению аналитиков, что в США очень дорогая рабочая сила. Они считают, что только ее высокая стоимость может увеличить цены на телефоны на 25%.
Bloomberg также пишет, что если Apple придется покупать из Китая значительную часть деталей, то в отношении импорта будут действовать повышенные пошлины.
Аналитики банка заявляют, что компания производит и собирает 90% своих смартфонов в Китае. Некоторые эксперты говорят, что Apple выпускает товары в Индии и Вьетнаме.