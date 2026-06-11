США поздравили россиян с Днем России

Госсекретарь США Марко Рубио обратился к российскому народу с поздравлением по случаю Дня России, который отмечается сегодня.
Глава Госдепартамента США Марко Рубио от лица США поздравил россиян с отмечаемым 12 июня Днем России.
"От лица Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России!"
– Марко Рубио
В поздравлении он отметил, что Вашингтон остается приверженным продвижению мирного урегулирования ситуации на Украине.
"Мы по-прежнему надеемся на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему российского народа, а также к более конструктивным отношениям между двумя нашими странами"
– Марко Рубио