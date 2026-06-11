Вестник Кавказа

Азербайджан сократил импорт товаров из Турции на 7%

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки товаров из Турции в Азербайджан сократились на 7% в этом году. Стоимость турецкого импорта составила чуть менее $1 млрд.

Азербайджан за первые пять месяцев года на 7% сократил импорт товаров из Турции. Суммарная стоимость поставок составила $926 млн. 

Так, в мае импорт сократился почти на 46%. Стоимость поставок составила $162 млн. Сообщается, что экспорт в Азербайджан составил 1% от общего объема экспорта страны за первую половину года. 

Больше всего продукции Турция поставила в Германию, экспорт превысил $8 млрд. Суммарно Турция экспортировала товаров на $97 млрд.

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