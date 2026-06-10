Пашинян поздравил Путина с Днем России

Поздравление по случаю Дня России, отмечаемого 12 июня, направил президенту РФ Владимиру Путину премьер-министр Армении Никол Пашинян, оно опубликовано на сайте правительства Армении.
"Убежден, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странами"
– Никол Пашинян
В поздравлении армянский премьер отметил, что День России олицетворяет ответственность граждан РФ за будущее своей страны, а также стремление дружественного российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства.