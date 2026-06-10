Вестник Кавказа

Пашинян поздравил Путина с Днем России

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт президента России
Премьер Армении поздравил российского лидера с Днем России и выразил убеждение в дальнейшем укреплении армяно-российского взаимодействия.

Поздравление по случаю Дня России, отмечаемого 12 июня, направил президенту РФ Владимиру Путину премьер-министр Армении Никол Пашинян, оно опубликовано на сайте правительства Армении.

"Убежден, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странами"

– Никол Пашинян

В поздравлении армянский премьер отметил, что День России олицетворяет ответственность граждан РФ за будущее своей страны, а также стремление дружественного российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства.

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