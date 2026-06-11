Конгрессвумен Анна Паулина Луна на фоне прошедшего разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом заявила о пользе торговых и дипломатических отношений двух стран.

Развитие экономических и политических связей Москвы и Вашингтона полезно для всех, такое заявление сделала конгрессвумен Анна Паулина Луна, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

Так она прокомментировала прошедший телефонный разговор российского президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"Мир, плюс торговая сделка, плюс дипломатические отношения – это полезно для всех"

– Анна Паулина Луна

По ее словам, предстоящие контакты российской стороны со спецпосланником американского президента Стивена Уиткоффа и бизнесменом Джаредом Кушнером будут способствовать дальнейшему развитию российско-американских отношений.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин провел разговор по телефону со своим американским коллегой, в ходе которого стороны обсудили аспекты партнерства между двумя странами.