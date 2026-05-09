Иран простится с Али Хаменени в начале июля

Жители Ирана смогут проститься с Али Хаменеи с 4 по 9 июля. Церемонии проведут в ряде городов, погребение состоится в Мешхеде.

В Тегерана объявили даты прощания с Али Хаменеи и похорон бывшего верховного лидера Ирана.

В офисе Хаменеи, передает агентство Tasnim, сообщили, что церемонии прощания начнутся 4 июля: 4 и 5 июля проститься с Али Хаменеи можно будет в соборной мечети имама Хаменеи в Тегеране; 6 июля в Тегеране пройдет похоронная процессия, 7 июля – в Куме. Погребение запланировано на 9 июля, оно состоится в городе Мешхед, родном городе бывшего верховного лидера Исламской Республики.

Али Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате ударов США и Израиля по иранской столице. Ему было 86 лет.

Отметим, что ранее в июне сообщалось о планах провести прощание с Али Хаменеи до конца месяца.