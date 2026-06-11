Трансанатолийскому газопроводу исполнилось 8 лет

Сегодня исполняется восемь лет со дня запуска Трансанатолийского трубопровода (TANAP) – за время работы по нему было поставлено почти 99 млрд кубометров газа.

Свое восьмилетие отмечает сегодня Трансанатолийский газопровод, соответствующее сообщение распространило министерство энергетики Азербайджана.

В нем говорится, что за все время работы по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в Турцию было поставлено 39,3 млрд кубометров газа. Общий объем газовых поставок почти достиг 99 млрд кубометров.

Ровно восемь лет назад, 12 июня 2018 года, была введена в эксплуатацию первая фаза TANAP, в рамках которой азербайджанский газ шел в Турцию.

На сегодняшний день по газопроводу поставляется газ с месторождения "Шахдениз-2" и других участков азербайджанского сектора Каспийского моря. Он поступает в Турцию и страны Европы.

Напомним, что Трансанатолийский газопровод входит в состав Южного газового коридора. Помимо него, частями ЮГК являются Южно-Кавказский и Трансадриатический трубопроводы.