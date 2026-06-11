Georgian Airways запускают прямой рейс Москва-Батуми

Авиакомпания Georgian Airways в скором времени начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в курортный Батуми.

Попасть из Москвы в Батуми и обратно скоро можно будет авиарейсами грузинской Georgian Airways, такое сообщение распространила пресс-служба авиакомпании.

"Регулярные рейсы будут выполняться с 25 июня в направлении Батуми-Москва-Батуми"

– Georgian Airways

Самолеты будут летать четыре раза в неделю. Попасть на рейс из Москвы в Батуми можно будет по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Из Батуми в Москву воздушные суда будут вылетать в 10:40, в российскую столицу они будут прибывать в 13:00. Из Москвы в Батуми самолеты будут отправляться в 14:00, на курорте пассажиры окажутся в 18:30.