США, Иран и Израиль согласовали пункты договора – Трамп

Глава Белого дома сообщил о согласовании итоговых пунктов договора всеми участвующими сторонами. Ранее он предупреждал, что морская блокада Ирана будет сохраняться до достижения сделки.

Все участвующие стороны согласовали итоговые пункты соглашения с Ираном. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях президент США Дональд Трамп.

"Итоговые положения в общих чертах и в деталях были согласованы всеми участвующими сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны"

– глава Белого дома

Ранее американский лидер сообщил, что США будут сохранять морскую блокаду Ирана до достижения сделки с Тегераном.

Накануне Трамп обвинил Иран в том, что тот затягивает урегулирование. Минувшей ночью США атаковали юг Ирана, после чего президент США пригрозил Исламской Республике полным разгромом, если она не согласится на сделку.