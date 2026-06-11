Ливан назвал количество жертв, пострадавших от атак Израиля

Около 27 человек погибли в результате авиаударов Израиля по территории Ливана за последние сутки, сообщил Минздрав республики.
Уточняется, что 67 человек получили ранения и доставлены в больницы.
Всего, согласно данным медицинского ведомства, в Ливане с начала эскалации конфликта погибли 3 783 человека.
"Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3 783, раненых – 11 699"
– Минздрав Ливана
В результате атаки на квартал Гобейри на южной окраине Бейрута были убиты 3 человека, в том числе 2 женщины, и 16 серьезно пострадали.
Напомним, ранее в ведомстве заявили о том, что ЦАХАЛ ликвидировала одного из командиров шиитской группировки "Хезболла". В результате этой атаки также пострадали 4 человека.