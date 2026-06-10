Израиль установил контроль над южной частью Ливана

ЦАХАЛ укрепляется на юге Ливана: военные Израиля провели здесь операцию, в ходе которой уничтожили до 50 бойцов "Хезболлы".

Армия Израиля провела операцию по нейтрализации угроз в районе рек Литани и Салуки на юге Ливана, установив контроль над этим районом, передает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Солдаты ЦАХАЛ завершили операцию по установлению оперативного контроля и зачистке территории к северу от реки Салуки вдоль передовой линии обороны [на юге Ливана]"

– ЦАХАЛ

Сообщается, что израильские войска закрепляются на юге соседней страны для устранения угроз населенным пунктам на севере Израиля. "Хезболла" использовала указанный район в качестве площадки для запуска беспилотников по военным еврейского государства.

Отмечается, что военные ЦАХАЛ ликвидировали свыше 50 ливанских боевиков, а также поразили сотни военных объектов.