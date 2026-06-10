Вестник Кавказа

Израиль установил контроль над южной частью Ливана

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
ЦАХАЛ укрепляется на юге Ливана: военные Израиля провели здесь операцию, в ходе которой уничтожили до 50 бойцов "Хезболлы".

Армия Израиля провела операцию по нейтрализации угроз в районе рек Литани и Салуки на юге Ливана, установив контроль над этим районом, передает пресс-служба ЦАХАЛ. 

"Солдаты ЦАХАЛ завершили операцию по установлению оперативного контроля и зачистке территории к северу от реки Салуки вдоль передовой линии обороны [на юге Ливана]"

– ЦАХАЛ 

Сообщается, что израильские войска закрепляются на юге соседней страны для устранения угроз населенным пунктам на севере Израиля. "Хезболла" использовала указанный район в качестве площадки для запуска беспилотников по военным еврейского государства. 

Отмечается, что военные ЦАХАЛ ликвидировали свыше 50 ливанских боевиков, а также поразили сотни военных объектов.

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