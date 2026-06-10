Вестник Кавказа

Баку поздравил Москву с Днем России

Баку поздравил Москву с Днем России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана опубликовал поздравление в связи с Днем России. Национальный праздник в РФ отмечается сегодня.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Российскую Федерацию с праздником – Днем России. Поздравление размещено на официальной странице внешнеполитического ведомства АР в соцсети Х.

"Искренне поздравляем Правительство и народ Российской Федерации по случаю Дня России"

– МИД Азербайджана

Напомним, День России имеет статус государственного праздника, он отмечается с 1991 года и является нерабочим днем.

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