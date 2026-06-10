Баку поздравил Москву с Днем России

МИД Азербайджана опубликовал поздравление в связи с Днем России. Национальный праздник в РФ отмечается сегодня.
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Российскую Федерацию с праздником – Днем России. Поздравление размещено на официальной странице внешнеполитического ведомства АР в соцсети Х.
"Искренне поздравляем Правительство и народ Российской Федерации по случаю Дня России"
– МИД Азербайджана
Напомним, День России имеет статус государственного праздника, он отмечается с 1991 года и является нерабочим днем.