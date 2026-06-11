Грузия и Кыргызстан начали переговоры о запуске прямых рейсов

Воздушный мост между Тбилиси и Бишкеком намерены организовать власти Грузии и Кыргызстана. Этой теме был посвящен визит Мариам Квривишвили в столицу Кыргызстана.

Тбилиси и Бишкек начали диалог по вопросу запуска прямых рейсов между странами. Об этом заявила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили, которая совершила рабочий визит в Бишкек.

"В ходе визита особое внимание было уделено вопросам прямого воздушного сообщения между странами, что станет важным шагом вперед в углублении экономического и туристического сотрудничества и укреплении связей между людьми. Мы уже начали переговоры в этом направлении"

– Мариам Квривишвили

Глава ведомства отметила, что переговоры должны поспособствовать запуску прямого авиасообщения между Бишкеком и Тбилиси. Отметим, что добраться воздушным путем из Тбилиси до Бишкека возможно только с пересадками или транзитными рейсами.