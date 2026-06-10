Расширение сотрудничества обсудили главы МИД Грузии и Кыргызстана

Глава МИД Грузии в ходе поездки в Кыргызстан провела встречу с местным коллегой. Стороны поговорили о дальнейшем развитии сотрудничества между странами.

В Бишкеке 11 июня прошла встреча глав МИД Кыргызстана и Грузии Жээнбека Кулубаева и Маки Бочоришвили. Об этом сказано в сообщении, распространенном киргизским министерством.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Особое внимание министры уделили итогам второго заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего сегодня в Бишкеке. Стороны поговорили о взаимодействии в торговле, транспорте, туризме и цифровизации, а также коснулись актуальной региональной и международной повестки.

В ходе встречи Жээнбек Кулубаев пригласил Грузию поучаствовать во Втором горном саммите, который состоится в октябре 2027 года.

По итогам переговоров была подтверждена заинтересованность в дальнейшем расширении связей и поддержании активного диалога на всех уровнях.