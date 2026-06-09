Вестник Кавказа

Премьер Грузии совершит первый официальный визит в Кыргызстан

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра глава грузинского правительства отправится в Кыргызстан. Это будет первый официальный визит премьера Грузии в эту страну.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе едет с первым официальным визитом в Кыргызстан. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе кыргызского президента.

Глава грузинского правительства будет находиться в Кыргызстане 11-13 июня.

В ходе поездки Ираклий Кобахидзе проведет переговоры, на которых планируется затронуть текущую двустороннюю повестку, а также перспективы дальнейшего развития и расширения сотрудничества между странами.

По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов, направленных на укрепление правовой базы и практического взаимодействия между Тбилиси и Бишкеком.

Предстоящий визит Кобахидзе станет первым официальным визитом главы грузинского правительства в Кыргызстан с момента установления дипотношений между двумя странами.

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