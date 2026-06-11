Названы самые популярные туристические города Азербайджана

Самыми популярными туристическими городами Азербайджана стали Габала и Шеки благодаря хорошей транспортной доступности и сохранившимся памятникам архитектуры.

В Азербайджане города Габала и Шеки признаны самыми посещаемыми туристическими направлениями республики после Баку. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации гидов страны Турал Мусаев.

Город Габала находится в 210 километрах от Баку. Туристов привлекает удобная транспортная доступность. Здесь работает международный аэропорт, а дорога из Баку на скоростном поезде занимает 3,5 часа. Путешественники чаще всего посещают горнолыжный курорт "Туфандаг", парк "Габалэнд", лавандовые поля и водопад "Семь красавиц".

Город Шеки в прошлом был важным пунктом на древнем Шелковом пути. Там сохранились старинные караван-сараи, мечети и храмы, а исторический центр города с Ханским дворцом XVIII века включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ближайшие годы популярным туристическим направлением может стать Нахичевань. Турал Мусаев отметил, что этот регион не уступает другим по количеству исторических и архитектурных памятников.

Туристов также привлекает самое высокогорное село Азербайджана Хыналыг. Около двух тысяч его жителей сохранили свои обычаи и до сих пор говорят на редком хиналугском языке.

Еще одним интересным маршрутом считается село Ивановка в Исмаиллинском районе. Этот населенный пункт известен среди путешественников своими традициями гостеприимства и национальной кухней.