Вестник Кавказа

Республики Северного Кавказа лидируют по производству косточковых культур в России

Республики Северного Кавказа лидируют по производству косточковых культур в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На сегодняшний день республики Северо-Кавказского федерального округа, а также Крым, выращивают больше всего косточковых культур в России.

Лидерами по производству косточковых культур, таких как абрикосы, персики, сливы и вишня, в России оказались республики Северного Кавказа и Крым, рассказал замглавы Минсельхоза России Андрей Разин в ходе всероссийского совещания по развитию садоводства и питомниководства на выставке "PRO яблоко-2026" в Минводах.

По его словам, за прошлый год урожай косточковых культур в РФ достиг 45 тыс т. 

Кроме того, Разин рассказал, что свыше 73% от общего объема производства плодово-ягодной продукции в России, если брать в расчет организованный сектор, занимают Кабардино-Балкария, Кубань и Ставрополье, Крым, а также Волгоградская область.

Замминистра добавил, что с момента запуска госпрограммы по развитию садоводства, которая стартовала в 2013 году, производство плодов и ягод выросло втрое. В минувшем году объемы достигли рекорда – 2,1 млн т. 

"Наша задача – к 2030 году нарастить производство и коснуться планки в 3 млн т, то есть еще добавить порядка 45% к производству"

– Андрей Разин

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