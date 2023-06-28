Абрикосы из Узбекистана и Турции захватывают рынок

Опубликовано: 12:46, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году лидерами по поставкам на мировой рынок станут Турция и Узбекистан. Благоприятная погода сделает урожай рекордным, чем не смогут похвастать европейские экспортеры.

Узбекистан за сезон 2023 года соберет рекордный урожай абрикоса, что позволит увеличить экспорт и занять второе место в мире, сообщается на платформе EastFruit.

Мировым лидером по экспорту свежих абрикосов является Турция, остальные места в топ-5 регулярно меняются в зависимости от урожаев.

Экспорт абрикоса начался в первых числах мая, Узбекистан уже установил рекорд, поставив на рынок в 5,4 раза больше фруктов, чем в начале сезона 2022 года. Неурожай прошлого года компенсируется высоким урожаем этого года.

В странах Европы ситуация обратная - Испания и Италия, традиционно являющиеся одними из крупнейших поставщиков, получат урожай ниже среднего в 2023 году.

Узбекским абрикосам помогает и конкурентная цена - фрукты более чем доступны. Основной рынок сбыта - Россия.

Прогноз экспертов по экспорту абрикоса в 2023 году:

Турция - 100 тыс тонн абрикоса,

Узбекистан - от 65-70 тыс тонн,

Испания - до 60 тыс тонн,

Италия - до 45 тыс тонн.

Турция разумно распределяет ресурсы: свежие абрикосы стоят дороже сушеных, поэтому свой урожай она пускает на экспорт, а сухофрукты для внутреннего рынка дешево закупает в Таджикистане и Узбекистане.

Крупными производителями абрикоса в мире являются также Таджикистан, Иран, Алжир, Пакистан, Афганистан, но эти страны в основном экспортируют сушеные абрикосы и курагу, а не свежие плоды.