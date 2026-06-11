Контроль над Ормузом: США сбили несколько иранских беспилотников

Иранские дроны, которые согласно американским данным, пытались поразить суда в Ормузском проливе, уничтожены, сообщает CENTCOM. В Иране при этом отметили, что республика контролирует пролив и ни одного судно не пройдет Ормуз без разрешения Ирана.

Американские военные сбили несколько иранских беспилотников над Ормузским проливом, следует из заявления Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"Иран запустил несколько ударных беспилотников одностороннего действия в попытке поразить торговые суда, следующие через Ормузский пролив. Американские силы сбили все БПЛА. <…> Международный торговый коридор остается открытым для транзита"

– CENTCOM

При этом, согласно заявлению иранской стороны, Ормуз закрыт и находится под полным контролем Исламской Республики.

По словам заместителя начальника штаба ВМС Ирана контр-адмирала Хабиболлы Сайяри, ни одно торговое судно не может войти в пролив без разрешения Ирана, обе стороны Ормузского пролива находятся под контролем вооруженных сил республики – ВМС Ирана и КСИР.

Сайяри отметил, что Иран использует дроны для обеспечения контроля над проливом.