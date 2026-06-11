Контроль над Ормузом: США сбили несколько иранских беспилотников

Американские военные сбили несколько иранских беспилотников над Ормузским проливом, следует из заявления Центрального командования ВС США (CENTCOM).
"Иран запустил несколько ударных беспилотников одностороннего действия в попытке поразить торговые суда, следующие через Ормузский пролив. Американские силы сбили все БПЛА. <…> Международный торговый коридор остается открытым для транзита"
– CENTCOM
При этом, согласно заявлению иранской стороны, Ормуз закрыт и находится под полным контролем Исламской Республики.
По словам заместителя начальника штаба ВМС Ирана контр-адмирала Хабиболлы Сайяри, ни одно торговое судно не может войти в пролив без разрешения Ирана, обе стороны Ормузского пролива находятся под контролем вооруженных сил республики – ВМС Ирана и КСИР.
Сайяри отметил, что Иран использует дроны для обеспечения контроля над проливом.