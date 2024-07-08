Молния обесточила в Армении 11 сел

Молния в Армении повредила подстанцию, из-за чего электроснабжения лишились жители 11 сел. Ведутся восстановительные работы.

В Апаранском регионе Армении молния ударила и повредила локальную подстанцию, без света остались 11 сел, следует из сообщения "Электросетей Армении".

ЧП произошло вечером 12 июня, подстанция Алагяз пострадала от удара молнии в 18:16. Нарушено электроснабжение 11 сел, в том числе Алагяз, Гегарот, Сипан, Мирак, Лернапа и другие.

Утром 13 июня стартовали восстановительные работы, поврежденный трансформатор будет заменен. Работы продлятся несколько часов.

"Электросети Армении" приносят абонентам извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что это второй инцидент с молниями в Армении за последние дни. Вечером 11 июня от удара молнии на трассе Ереван-Севан был разрушен мост в районе города Чаренцаван. Тогда молния ударила также в вечернее время, в результате обрушился мост и повреждены несколько автомобилей. О пострадавших не сообщалось.