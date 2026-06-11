В Ереване надеются на преодоление разногласий с Москвой в открытом диалоге

Власти Армении, по словам вице-премьера Мгера Григоряна, надеются, что нынешние разногласия в отношениях с Россией будут успешно преодолены путем открытого диалога.

Разногласия между Россией и Арменией, которые наблюдаются в отношениях между странами сейчас, будут устранены благодаря диалогу сторон, такую надежду выразил вице-премьер Армении Мгер Григорян на приеме посольства РФ в Армении по случаю Дня России.

"Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу, а отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут и дальше развиваться в духе взаимопонимания, взаимоуважения и добрососедства на благо наших государств и народов"

– Мгер Григорян

Кроме того, армянский политик от имени властей Армении и от себя самого поздравил участников мероприятия с Днем России.

Он подчеркнул, что праздник России представляет собой символ государственности, национального единства и уверенного развития нынешней России. Вице-премьер Армении обратил внимание на важное место РФ в мировой политике, экономике и культуре. Григорян отметил, что достижения России представляют собой свидетельство созидательного труда и таланта многонационального российского народа.

Армянский чиновник подчеркнул, что Москва и Ереван объединены имеющими многовековую историю отношениями, которые базируются на взаимоуважении, дружбе и прочных гуманитарных связях между народами.

"Мы высоко ценим историю нашего сотрудничества и убеждены, что дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия отвечает интересам обеих стран и способствует укреплению стабильности и благополучия в регионе"

– Мгер Григорян

Вице-премьер РА уточнил, что опыт российско-армянского сотрудничества – ценнейший актив, и его лучше не терять ни при каком состоянии международных отношений.