Рейс Баку-Нахчыван был прерван из-за грозы

Самолет, выполнявший рейс между Баку и Нахчываном, вернулся в столицу Азербайджана из-за грозы.

Рейс AZAL Баку-Нахчыван был прерван из-за неблагоприятных погодных условий. Самолет авиакомпании вернулся в аэропорт базирования из-за грозы.

Как отметили в пресс-службе AZAL, самолет приземлился в аэрогавани азербайджанской столицы в 21:09 по местному времени.

"Из-за географического положения и горного рельефа Нахчывана такие факторы, как ветер, ограниченная видимость и быстро меняющиеся метеоусловия, в некоторых случаях напрямую влияют на авиационные операции"

– пресс-служба AZAL

Информация о возобновлении полета станет известна позднее. Отметим, что на большей части территории Азербайджана сегодня фиксируются ливни с градом. Больше всего осадков выпало в Джульфе – 23 мм.