Сегодня в стране отмечается День России – главный праздник государственности Российской Федерации. Коллектив "Вестника Кавказа" желает всем процветания и успехов.

Коллектив информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа" поздравляет с Днем России всех россиян и друзей нашей страны, проживающих в различных уголках мира.

День России отмечается в Российской Федерации ежегодно 12 июня. Это один из объединяющих праздников: люди разных национальностей, вероисповеданий, возрастов и убеждений могут почувствовать себя частью одной страны. В этот день чествуется государственность России, 12 июня – точка отсчета новейшей истории нашей страны.

Праздник был установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, впервые нерабочим днем 12 июня стало в 1991 году, а с 1992 года День России – официальный государственный праздник.